«Норникель» намерен увеличить инвестиционную программу

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По мнению открывшего встречу старшего вице-президента «Норникеля» Андрея Бугрова, пандемия короновируса продолжает вносить свои коррективы в мировую экономику, однако за два минувших года крупный бизнес научился довольно успешно подстраиваться к новой реальности. И «Норникель» в этом смысле — не исключение. Компания увеличила свой 10-летний прогноз производства металлов. Предполагается, что ожидаемый рост производства никеля и меди до 2030 года составит 25-35%, а металлов платиновой группы — 50-60%. Кроме того, уже в 2022 году ГМК намерена нарастить производство никеля на 8% - до 205-215 тысяч тонн, а выпуск платиноидов до 95-105 тонн. Прогноз пересмотрен, в частности, ввиду того, что рыночный дефицит никеля в текущем году составит около 149 тысяч тонн, тогда как ранее в компании ожидали профицит рынка.В «Норникеле», летом 2021 года выпустившего первые 5000 тонн безуглеродного никеля, особо подчеркивают, что корзина металлов компании играет ключевую роль в глобальном переходе к зеленой экономике. «Стратегическая цель «Норникеля» — войти в премьер-лигу компаний, способствующих мировому переходу к зеленой экономике, и стать лидером в устойчивом развитии. Для нас это значит не только соответствовать всем техническим и законодательным требованиям, но и удовлетворять самым высоким отраслевым стандартам в области экологии, промышленной безопасности и корпоративного управления», - отметил Андрей Бугров.Компания пересмотрела свою долгосрочную инвестиционную программу на 2021-2030 годы, увеличив ее до 35 млрд долларов. В частности, беспрецедентная сумма - 6 млрд долларов - будет вложена в реализацию различного рода экологических проектов. По заверению старшего вице-президента «Норникеля» по стратегии Сергея Дубовицкого, максимальное повышение экологичности производства и наращивание выпуска безуглеродных металлов — главные стратегические приоритеты устойчивого развития ГМК. В числе наиболее затратных экологических инициатив, реализуемых «Норникелем», - Серная программа, переход на возобновляемую энергетику, запуск пилотного проекта по отслеживанию качества атмосферного воздуха в Норильске, очистка Норильского промышленного района от застарелого мусора и брошенных объектов инфраструктуры. И, конечно, непростая задача по минимизации климатических рисков в условиях глобального потепления, решение которой ищут, в том числе, на государственном уровне. «Глобальное потепление — уже реальность. Наша компания проводит технический аудит зданий и сооружения, чтобы понять, какие изменения в них происходят, чтобы не допустить аварийных ситуаций из-за смещения конструкций. В начале 2021 года мы создали центр, в который стекается вся информация по таким переменам — температура почвы, геометрия зданий, целостность фундамента. 40 зданий и сооружений, по которым были вопросы, мы уже вывели из эксплуатации после такого аудита», - рассказал главный операционный директор «Норникеля» Сергей Степанов.Ну, и, конечно, никто не отменял социальные расходы, которые у «Норникеля» составляют внушительные 4% от выручки — это и финансовая поддержка объектов здравоохранения в регионах присутствия, и помощь коренным малочисленным народам, истроительство новых учреждения образования, культуры и спорта, и, конечно, реализация масштабной программы жилищной реновации в Норильске». «Наша компания взяла на себя дополнительные обязательства по обновлению города Норильска и превращению его в современный город с высоким качеством жизни. Достижение нулевой смертности на производстве — еще один важный стратегический приоритет „Норникеля“. Кроме того, мы запустили внедрение программы мониторинга вечной мерзлоты в Норильске, начали обновление основных производственных активов и энергетической инфраструктуры. Мы ожидаем существенного снижения выбросов парниковых газов по мере реализации программ энергоэффективности и модернизации генерирующих активов», - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.