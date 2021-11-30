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Более 50 студентов-историков стали слушателями Школы молодых археологов России и Казахстана
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Более 50 студентов-историков стали слушателями Школы молодых археологов России и Казахстана

Новости
Более 50 студентов-историков стали слушателями Школы молодых археологов России и Казахстана

Школу молодых археологов для студентов-историков с 23-по 26 ноября организовали профессиональные археологи, преподаватели и ученые России и Казахстана.

Ее участниками стали студенты ОГПУ, ОГУ, Актюбинского и Западно-Казахстанского университетов. Они посетили различные лекции, виртуальные экскурсии и мастер-классы, на которых смогли расширить свои профессиональные знания.

В рамках школы состоялись лекции о ранних кочевниках Южного Урала, социальной структуре древних обществ, средневековых золотоордынских городах в бассейне реки Урал. Студенты познакомились с экспериментами российских специалистов по воссозданию гончарных приемов различных археологических культур: заготовке глины, подготовке формовочной массы, подбору добавок (раковины, слюды, талька и др.), лепке, орнаментации и обжигу керамики, узнали о результатах современных опытов по выплавке из руды меди, отливке и ковке изделий по технологиям бронзового века, современных возможностях экспериментальной археологии, которая позволяет опытным путем проверить научные гипотезы, восстановить технологии древних людей, орудия, определив их эффективность и предназначение, а также секретах профессионального мастерства по консервации, обработке археологических находок в полевых условиях и многом другом.

И преподаватели, и участники международной школы подтвердили важность проведения подобных мероприятий с целью развития сотрудничества между выросшими из советской науки национальными научными школами России и Казахстана, кооперации в подготовке новых профессиональных кадров, необходимость совместного изучения археологических культур, обмена научными результатами для понимания общих исторических процессов в евразийских степях, развития сотрудничества между национальными научными школами России и Казахстана.