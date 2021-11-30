Подведены итоги городского фотопроекта «Свет@Тени – 2021"
В воскресенье, 28 ноября, в Центре технического творчества детей и молодежи подвели итоги городского инновационного фотопроекта «Свет@Тени – 2021», приуроченного к празднованию Дня матери в России.
В конкурсе приняли участие 80 обучающихся из 12 образовательных учреждений города, в двух возрастных категориях: 12 – 14 и 15 – 17 лет.
Проект проходил в три этапа. На первом обучающем этапе в рамках видеозанятия профессиональные фотографы и педагоги Центра рассказали школьникам как правильно снимать женский портрет. Самостоятельно участники выполнили творческое задание, и лучшие фотографии были направлены на второй конкурсный этап.
Компетентное жюри фотопроекта не только дало оценку творческих работ участников проекта, но и поделилось профессиональными советами, личным опытом и знаниями.
Победители проекта будут награждены дипломами комитета по образованию и билетами в ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева».
С итогами проекта можно ознакомиться на сайте комитета по образованию.