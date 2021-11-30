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Саратов стал героем цикла документальных фильмов на National Geographic

Новости


Саратов стал первым российским городом, которым заинтересовался всемирно известный ресурс National Geographic, и выбрал его для съемок в цикле документальных фильмов. Об этом сообщил глава областного центра Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«На National Geographic вышел фильм «SARATOV HEART OF THE VOLGA». С этого ролика начнется серия видео, посвященных городам нашей страны. Ранее подобного видеопроекта не реализовывалось на данной площадке.

То, что для нас, коренных жителей, кажется обыденностью, у гостей города и тех, кто знакомится с ним виртуально, вызывает бурю эмоций и неподдельный интерес.

Примечательно, что автор фильма Алексей Павлов сам родом из Саратова. Он несколько лет жил в Испании, снимал красоты различных стран и островов, но считает, что наш город ничуть не уступает населенным пунктам Европы по своей уникальности, самобытности, особой атмосфере и архитектуре. Обязательно познакомлюсь с Алексеем лично.

Администрация Саратова оказывала помощь в организации съемочного процесса», - написал Михаил Исаев.
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