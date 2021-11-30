30 ноября 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 30 ноября
Саратовские композиторы и исплнители приглашаются к участию в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона
16:12 | 30 ноября
Подведены итоги Всероссийского форума «Экологический форсайт»
15:38 | 30 ноября
HH.ru: В России на фоне пандемии в 8 раз вырос спрос на астрологов
14:51 | 30 ноября
В Саратове состоялись XVI Межрегиональные краеведческие чтения
14:12 | 30 ноября
Самбисты СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского примут участие во Всероссийских соревнованиях студентов «Кубок Лиги»
13:51 | 30 ноября
«Норникель» намерен увеличить инвестиционную программу
13:17 | 30 ноября
Подведены итоги городского фотопроекта «Свет@Тени – 2021"
12:23 | 30 ноября
Саратов стал героем цикла документальных фильмов на National Geographic
11:33 | 30 ноября
Более 50 студентов-историков стали слушателями Школы молодых археологов России и Казахстана
10:45 | 30 ноября
ЦМК шины KAMA PRO – современный подход к грузовым перевозкам
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове состоялись XVI Межрегиональные краеведческие чтения

Новости


25–26 ноября в Саратовском областном музее краеведения состоялись XVI Межрегиональные краеведческие чтения.

Они посвящены 135-летию музея и 85-летию Саратовской области. Мероприятие прошло в онлайн-формате. В нем приняли участие ученые, краеведы, архивисты и любители истории из Саратова и городов области, а также из Ульяновска, Казани, Астрахани, Казахстана. С приветствием к участникам обратилась и.о. министра культуры области Т.В. Астафьева. Она подчеркнула важность этого события в научной и культурной жизни нашего региона и пожелала участникам юбилейных краеведческих чтений неиссякаемой творческой энергии, ярких впечатлений и плодотворного общения с коллегами.

Материалы чтений уже опубликованы в сборнике «Саратовский край в исторической ретроспективе». Доклады представляют различные аспекты истории региона и формы современной музейной работы. Основой статей являются результаты исследовательской работы авторов в области истории, археологии, музееведения, краеведения, историко-архивные и биографические изыскания. Рассматриваются проблемы атрибуции и различные виды представления музейных предметов. Уделено внимание инклюзивным формам деятельности музея, работе в сети Интернет и особенностям взаимодействия с различными возрастными категориями посетителей.

В рамках чтений также состоялась онлайн-презентация культурно-просветительского проекта «Война и Победа. Взгляд художника-фронтовика. Рисунки Е.Ф. Тимофеева из собрания Саратовского областного музея краеведения», реализованного Обществом друзей Саратовского музея краеведения совместно с музеем.