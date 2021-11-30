30 ноября 2021 ВТОРНИК
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В Саратове состоялись XVI Межрегиональные краеведческие чтения
14:12 | 30 ноября
Самбисты СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского примут участие во Всероссийских соревнованиях студентов «Кубок Лиги»
13:51 | 30 ноября
«Норникель» намерен увеличить инвестиционную программу
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Самбисты СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского примут участие во Всероссийских соревнованиях студентов «Кубок Лиги»

Новости


С 30 ноября по 1 декабря во Владимире пройдут Всероссийские соревнования по самбо среди студентов «Кубок Лиги».

Соревнования будут проходить на базе Владимирского Государственного Университета им Столетовых.

Саратовскую область на соревнованиях представляют самбисты классического университета им. Н. Г. Чернышевского. Спортсмены примут участие в следующих весовых категориях: женщины: 50 кг и 65 кг; мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98 кг+.