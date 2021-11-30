Самбисты СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского примут участие во Всероссийских соревнованиях студентов «Кубок Лиги»
С 30 ноября по 1 декабря во Владимире пройдут Всероссийские соревнования по самбо среди студентов «Кубок Лиги».
Соревнования будут проходить на базе Владимирского Государственного Университета им Столетовых.
Саратовскую область на соревнованиях представляют самбисты классического университета им. Н. Г. Чернышевского. Спортсмены примут участие в следующих весовых категориях: женщины: 50 кг и 65 кг; мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98 кг+.