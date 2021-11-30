Самбисты СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского примут участие во Всероссийских соревнованиях студентов «Кубок Лиги»

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Соревнования будут проходить на базе Владимирского Государственного Университета им Столетовых.Саратовскую область на соревнованиях представляют самбисты классического университета им. Н. Г. Чернышевского. Спортсмены примут участие в следующих весовых категориях: женщины: 50 кг и 65 кг; мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98 кг+.