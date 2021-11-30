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Педагог МАОУ «Медико-биологический лицей» стала финалистом VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства

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Педагог МАОУ «Медико-биологический лицей» стала финалистом VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства

24 ноября в Москве чествовали победителей Всероссийского конкурса среди школьников и педагогов, представивших научные работы в номинациях: история семьи, история Отечества, история в школе: традиции и новации. Учителей оценивали по методикам преподавания. На конкурс были представлены видео открытых уроков.

Обладателем почетного III места в номинации «История в школе: традиции и новации» Всероссийского конкурса педагогического мастерства стала Татьяна Новичкова, педагог МАОУ «Медико-биологический лицей» со стажем более 17 лет. Она дважды становилась победителем Всероссийского конкурса лучших учителей, является лауреатом Первого Межрегионального Смотра-конкурса «Лучшие педагоги Приволжского Федерального округа – 2021», награждена Почетными грамотами министерства образования Саратовской области и Министерства образования и науки Российской Федерации.

Награждая победителей, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что увлечение историей проявляется еще в школьные годы. В этом заслуга и ответственность учителей. Именно в школе закладываются основы исторической грамотности, прививается интерес к изучению прошлого нашего великого Отечества и формируются важные качества: патриотизм, гражданственность и чувство Родины.