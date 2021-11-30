Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых подготовил виртуальную музыкально-поэтическую открытку ко Дню Матери.

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Музыкально-поэтическая открытка «Без матери нет ни поэта, ни героя!» (http://www.sarspeclib.ru/new-21073) рассказывает о появлении праздника День Матери; стихи и песни посвящены самым важным людям в жизни каждого человека - маме.«Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». Максим ГорькийПраздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира. Официальный статус государственного праздника День матери в России приобрел совсем недавно, но уже успел полюбиться всем россиянам, так как никого не может оставить равнодушным. 30 января 1998 года Президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне матери», по которому День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Так наше государство признало неоценимую роль матери в жизни каждого человека.В нашей стране более половины всех специалистов с высшим образованием – женщины. Женщин-инженеров свыше миллиона, техников - более двух миллионов, 270 тысяч женщин-врачей и более миллиона женщин- педагогов. И все они – мамы!Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - матери. В последние годы становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздника многодетных матерей и матерей, которые берут на воспитание детей-сирот.Многие поэты и писатели обращались в своем творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалясь об утраченном счастье общения с матерью, другие – с юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти произведения отличает общее настроение: мама – это основа всей жизни, начало понимания, любви, гармонии и красоты.Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. Берегите, любите и уважайте своих мам, делайте все, чтобы они могли вами гордиться, делите с ними все их радости и беды. Если же вы далеко, просто звоните своей маме чаще и говорите: «Счастья тебе, моя родная, любимая, единственная мама! Я знаю, что тебе со мной порой очень непросто. Но, поверь, я ценю каждый день, который могу провести рядом с тобой и каждый миг, когда я могу заглянуть в твои добрые, умные и любящие глаза».