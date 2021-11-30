Госдолг Саратовской области снизится на два миллиарда рублей

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Также за счет собственных средств 30 ноября своевременно будут исполнены обязательства по задолженности перед федеральным бюджетом в соответствии с условиями соглашений в сумме 1,5 млрд рублей.В результате данных операций объем государственного долга области снизится до 55,0 млрд рублей. Ежегодная экономия расходов на обслуживание государственного долга области оценивается в 157,7 млн рублей.