30 ноября 2021 ВТОРНИК
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17:00 | 29 ноября
Педагог МАОУ «Медико-биологический лицей» стала финалистом VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства
16:09 | 29 ноября
Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых подготовил виртуальную музыкально-поэтическую открытку ко Дню Матери
15:56 | 29 ноября
Выставка MEYLE Exhibition Hamburg 2021 прошла в цифровом формате
14:58 | 29 ноября
Госдолг Саратовской области снизится на два миллиарда рублей
14:09 | 29 ноября
Благодаря нацпроекту "Культура" обновлена одна из старейших библиотек Саратова
13:18 | 29 ноября
Саратовский ТЮЗ Киселёва открывает молодежный проект по современной драматургии «Среда обитания»
12:25 | 29 ноября
Спортсмены школы «РиФ» завоевали шесть медалей на чемпионате России по настольному теннису
11:33 | 29 ноября
Саратовские предприниматели получили субсидии на сумму более 344 миллионов рублей
10:39 | 29 ноября
В матче кубка ЕГФ "СГАУ-Саратов" одержал победу над эстонской командой "Пылва Сервити"
09:58 | 29 ноября
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Госдолг Саратовской области снизится на два миллиарда рублей

Новости


26 ноября текущего года за счет собственных доходов областного бюджета по рекомендации Минфина России произведено досрочное погашение основного долга по банковскому кредиту в сумме 529,2 млн рублей.

Также за счет собственных средств 30 ноября своевременно будут исполнены обязательства по задолженности перед федеральным бюджетом в соответствии с условиями соглашений в сумме 1,5 млрд рублей.

В результате данных операций объем государственного долга области снизится до 55,0 млрд рублей. Ежегодная экономия расходов на обслуживание государственного долга области оценивается в 157,7 млн рублей.