Выставка MEYLE Exhibition Hamburg 2021 прошла в цифровом формате

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Компания MEYLE продемонстрировала свою приверженность новым технологиям коммуникации: уже второй год подряд встречи и общение с клиентами и партнерами проводятся в цифровом формате. Комментируя событие, вице-президент по продажам MEYLE AG Кристиан Людвиг (Christian Ludwig) отметил: на независимом рынке автокомпонентов быстрый онлайн-доступ к информации продолжает играть важную роль Индивидуальные цифровые встречи групп участников, посвященных конкретными темам, позволил организовывать специально разработанный для выставки MEYLE онлайн-планировщик встреч и мероприятий.MEYLE представила на выставке целый ряд цифровых решений (например, портал DRIVER), цифровых тренингов, многочисленные продуктовые и технические ноу-хау. В рамках цифровой выставки эксперты смогли поделиться мнениями по поводу будущего рынка автокомпонентов. Как пояснил Кристиан Людвиг, важными составляющими совместного успеха являются такие темы, как цифровые решения, обучение, корпоративная ответственность, управление качеством или маркетинговая деятельность.