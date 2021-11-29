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Благодаря нацпроекту "Культура" обновлена одна из старейших библиотек Саратова

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2 декабря в культурной жизни Саратова состоится значимое событие - открытие обновленной библиотеки № 1 имени летчика – космонавта СССР, Героя Советского Союза, почетного гражданина города Саратова Геннадия Васильевича Сарафанова муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» (директор Наталия Витальевна Леонтьева).

Модернизация библиотеки №1 проводилась в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки было выделено 5 млн. рублей из федерального бюджета, на которые были приобретены книги, техническое оборудование, мебель. Еще 5, 2 млн рублей из муниципального бюджета были использованы на проведение капитального и текущего ремонтов, приобретения некоторой мебели, оборудования.

История библиотеки № 1 восходит к первым народным читальням Саратова. Год ее основания – 1895-й. Став одной из первых профилированных библиотек в России, она почти 30 лет функционирует как историко-краеведческий центр «Наше наследие». С 2006 года библиотека носит имя нашего земляка, летчика – космонавта Г.В. Сарафанова и развивает космическую тематику. Для жителей микрорайона в библиотеке работают Клуб ветеранов труда «Волжанка», клуб любителей песни «Отрада», Клуб бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Стойкость».

Сегодня библиотека № 1, переоснащенная в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки, - многофункциональный культурный центр, органично «вписанный» в историко-культурную среду города.

Расположена библиотека в исторической части Саратова - Волжском районе на Набережной Космонавтов рядом с памятником первому космонавту Юрию Гагарину. В дизайне библиотеки космическая тематика выражена в цветовом оформлении, деталях выставочного стеллажа, тематических картинах и стендах.

Единое функциональное пространство для посетителей организовано с учетом потребностей пользователей библиотеки и включает: «Зал детского чтения» с книгами и периодическими изданиями, удобной игровой зоной с современными настольными играми; «Зал художественной и отраслевой литературы» с выделенными фондами краеведческих и исторических изданий, тихими местами для чтения; «Интерактивный зал», оснащенный компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием - 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. В зале выделены зоны для работы в малых группах и самообразования, места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-fi. Модульная мебель зала позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий, мини-кинозал или дискуссионную площадку.

Новинками литературы в количестве более 4600 экземпляров пополнился фонд библиотеки на сумму 1,5 млн руб. из федерального бюджета. Пользователи получат доступ к чтению более 30тыс книг, 30 наименований периодических изданий.

Библиотека станет площадкой для комфортного общения, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В ней будут работать исторический клуб «Саратов. Прошлое и настоящее», студия детского технического творчества, школа юного экскурсовода, планируется разработать проект «Россия – родина космонавтики», куда вовлечены школьники всего города. В летнее время будет работать открытый читальный зал с видом на Волгу.

Все это позволит библиотеке нового поколения значительно увеличить услуги, оказываемые населению, привлечь новых пользователей, оказать положительное влияние на развитие социокультурной инфраструктуры города.
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