Саратовский ТЮЗ Киселёва открывает молодежный проект по современной драматургии «Среда обитания»

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По средам на Камерной сцене театра в Историческом здании артисты театра будут представлять на суд зрителя современные тексты и вместе решать, какие из них достойны стать новыми постановками. Откроется «Среда обитания» читкой написанной в этом году пьесы молодого драматурга Игоря Витренко «Рома, правда и подкасты».Проект «Среда обитания» — это инициатива нового главного режиссёра театра Георгия Цнобиладзе, именно он определяет, какие тексты будут читать артисты театра. С помощью серии читок театр будет искать новые тексты, которые интересны зрителям возрасте от 14 лет и говорят на темы, которые действительно волнуют современных подростков. На каждой встрече в рамках проекта «Среда обитания» будет проходить обсуждение, подростки сами будут определять, насколько предложенные театром пьесы отвечают их запросам.Читка пьесы — уже знакомый постоянным зрителям театра формат презентации совсем недавно написанных текстов, он неоднократно был представлен на лаборатории по современной драматургии «Четвертая высота» наряду с эскизами спектаклей. Артисты театра выходят к зрителю с текстами в руках, на читке не так важны декорации и костюмы героев, которые лишь несколькими штрихами обозначают места действия и характеры персонажей. Главное действующее лицо читки — это новая пьеса, которую артисты читают зрителям «с листа».Пьеса Игоря Витренко «Рома, правда и подкасты» впервые была представлена в этом году на фестивале современной драматургии «Любимовка». По словам автора, идея этого текста возникла из запроса одного из театров на пьесу для подростков, в которой поднимаются социальные вопросы, но всё заканчивается хэппи-эндом. Отправной точкой для истории стала ситуация, в которой парень решил говорить только правду, чтобы понравиться девушке, но озвучил своё намерение остальным совсем иначе — парадоксальным образом солгав уже в начале своего пути. Что из этого получилось, все желающие могут узнать в среду 1 декабря в 18.00 на Камерной сцене Саратовского ТЮЗа. Первые читки бесплатны для зрителей — для попадания на показ требуется пройти регистрацию. Ссылка на запись и новости проекта в инстаграм-аккаунте проекта «Среда обитания» https://www.instagram.com/sredaobitania_tuz/.