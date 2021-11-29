Спортсмены школы «РиФ» завоевали шесть медалей на чемпионате России по настольному теннису

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Золотыми медалями группового турнира в 6-7 классе награждены Александр Эсаулов, Данат Исмаилов, Владислав Васильев и Денис Палин - спортсмен «Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии»; в 8 классе Артем Яковлев, Сергей Филлипов, Евгений Чудаков и Алексей Саунин - спортсмен спортивной школы «Олимпийские ракетки».Второе место женского командного турнира в 6-8 классе завоевали Маляк Алиева, Нарина Оганисян, Диана Захарова и Сабрина Каримова.Чемпионами в личном первенстве стали Маляк Алиева (6 класс), Александр Эсаулов (6 класс) и Артем Яковлев (8 класс).В общекомандном зачёте команда Саратовской области заняла 1 место, оставив позади сборные Санкт-Петербурга и Москвы.Подготовил спортсменов детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Заслуженный тренер России Николай Кирпичников.