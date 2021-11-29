Саратовские предприниматели получили субсидии на сумму более 344 миллионов рублей
Продолжается прием заявок от предпринимателей на получение государственной финансовой поддержки - безвозмездных грантов (субсидий) и льготных кредитов по программе ФОТ 3.0.
Гранты в размере 1 МРОТ на одного занятого получают предприятия, работающие в сфере транспорта, культуры, досуга и развлечений, гостиничного бизнеса, туризма, санаторно-курортной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, стоматологии.
На сегодняшний день воспользовались данной поддержкой 5737 предпринимателей Саратовской области, сумма выплат составила 344,8 млн. рублей.
Заявления принимаются до 15 декабря 2021 года на сайте https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/. Денежные средства поступают в течение 8 рабочих дней.
Помимо этого субъекты малого и среднего предпринимательства до 30 декабря 2021 могут оформить льготные кредиты под 3% годовых сроком на 18 месяцев. В Саратовской области льготный кредит получили 184 предприятия на сумму 574,9 млн. рублей.