Саратовские предприниматели получили субсидии на сумму более 344 миллионов рублей

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Гранты в размере 1 МРОТ на одного занятого получают предприятия, работающие в сфере транспорта, культуры, досуга и развлечений, гостиничного бизнеса, туризма, санаторно-курортной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, стоматологии.На сегодняшний день воспользовались данной поддержкой 5737 предпринимателей Саратовской области, сумма выплат составила 344,8 млн. рублей.Заявления принимаются до 15 декабря 2021 года на сайте https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/. Денежные средства поступают в течение 8 рабочих дней.Помимо этого субъекты малого и среднего предпринимательства до 30 декабря 2021 могут оформить льготные кредиты под 3% годовых сроком на 18 месяцев. В Саратовской области льготный кредит получили 184 предприятия на сумму 574,9 млн. рублей.