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В матче кубка ЕГФ "СГАУ-Саратов" одержал победу над эстонской командой "Пылва Сервити"

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В матче кубка ЕГФ "СГАУ-Саратов" одержал победу над эстонской командой "Пылва Сервити"

Вчера в Балаково состоялся матч кубка ЕГФ. В домашнем поединке гандболисты "СГАУ-Саратов" сразились с клубом из Эстонии "Пылва Сервити".

Саратовцы с первых минут матча захватили инициативу. Нападающим Артему Пономарёву, Владиславу Размаеву, Арсению Ухваркину и Андрею Трофимцу сопутствовали мастерство и удача, и они поражали ворота голкипера гостей Эстона Варуска. Надежен был и вратарь "аграриев", голкипер сборной России Станислав Третынко. "СГАУ-Саратов" вел в счете до середины тайма, но затем игроки "Пылвы" вырвались вперед.

На перерыв команды ушли при равном счёте 10:10. Самыми результативными в нашей команде по итогам первого игрового отрезка стали Артём Пономарёв и Владислав Размаев, забросившие по три мяча. У гостей пять раз отличился Хенри Силасти.

В первые минуты второго тайма саратовцы вышли вперёд 16:12. По ходу матча "аграрии" удерживали разницу в счете в пять мячей. Но ошибки в конце матча не позволили сохранить отрыв. После финальной сирены, при счёте 25:23 сопернику нашей команды было предоставлено право на выполнение свободного броска, и ворота Станислава Третынко были поражены. Тем не менее победа 25:24 оставляет хорошие шансы на проход в следующий этап для "СГАУ-Саратов". Всё решится в Пылве 5 декабря.