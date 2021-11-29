Саратовский пиарщик Людмила Россенко о QR-кодах на транспорте: ничего не изменится

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«Долго это будет продолжаться? Пока не отступит вирус? На мой взгляд, он просто показал, кто есть кто. Мы разделились не по QR, а по отношению друг к другу, способности слышать разумные доводы оппонента, уважать государство, в котором живем, считать обязательными к исполнению решения, принятые большинством» написала Людмила.По ее мнению, «можно долго и громко кричать о своих правах НА и свободах ОТ, но реальность теперь такая — с QR и COVID, вакцинацией и дистантом, жизнью с удаленкой, локдауном и очередями в морг. Не до всех за два года дошло».Людмила Россенко назвала общественный транспорт, «особенно в часы пик и высокой загруженности, рассадником для вирусов, это факт, с которым согласны обе стороны.Вспомните, что изменилось, когда ношение масок стало обязательным для пассажиров и водителей? Ничего. Вы хотя бы раз видели, чтобы водитель/кондуктор обрабатывал руки перед тем, как взять у вас деньги или выдать билет? Я — нет. Молчу уже про некоторые автобусы и маршрутки, которые мыли последний раз перед прошлым повышением цен на проезд…»«Принципиально ничего не изменится и с QR: люди законопослушные и ответственные так и будут ездить, без вопросов предъявляя сертификат. Самопровозглашенные «исключения из правил», те, кто настроен агрессивно и протестно — будут ездить и дальше, чихая на остальных людей», заключила Людмила Россенко.