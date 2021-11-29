На территории Саратова отреставрировали 82 здания

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В период с 2017 по 2021 годы в Саратове отреставрировали 82 здания, часть из которых являются объектами культурного наследия. Напомним, в настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы детского сада № 50, имеющего статус объекта культурного наследия регионально значения «Особняк», начала XX века. Также планируется провести ремонтные работы по восстановлению памятника архитектуры регионального значения «Дома И.И. Зейферта».«Такого объема восстановленных особняков нет даже в более крупных городах – Самаре или Ростове-на-Дону, город стремительно преображается», - написали на своей странице в социальной сети Инстаграм Urban patrul.Помимо этого, в Саратове и на территории области проводились работы по восстановлению дорог и тротуаров в рамках национальных проектов, масштабные работы по ремонту мостов, объектов инфраструктуры, зданий и памятников архитектуры.