На территории Саратова отреставрировали 82 здания
Представители экспертного сообщества отмечают работу муниципалитета по сохранению и восстановлению памятников архитектуры на территории Саратова.
В период с 2017 по 2021 годы в Саратове отреставрировали 82 здания, часть из которых являются объектами культурного наследия. Напомним, в настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы детского сада № 50, имеющего статус объекта культурного наследия регионально значения «Особняк», начала XX века. Также планируется провести ремонтные работы по восстановлению памятника архитектуры регионального значения «Дома И.И. Зейферта».
«Такого объема восстановленных особняков нет даже в более крупных городах – Самаре или Ростове-на-Дону, город стремительно преображается», - написали на своей странице в социальной сети Инстаграм Urban patrul.
Помимо этого, в Саратове и на территории области проводились работы по восстановлению дорог и тротуаров в рамках национальных проектов, масштабные работы по ремонту мостов, объектов инфраструктуры, зданий и памятников архитектуры.