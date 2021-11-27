Трек Юлии Кан «Прохожий» стартовал на стриминговых площадках

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Выпуская композицию, девушка реализует свою детскую мечту петь и дарить свое творчество людям. Целеустремленная творческая личность, Юлия самостоятельно освоила игру на музыкальных инструментах, получила профессиональное образование и даже стала участником кастинга Максима Фадеев в группу «Серебро».Сама Юлия считает, что входит в главный этап своей музыкальной карьеры, называя его вторым перерождением. Символично, по ее мнению, и то, что ее первой песней стал именно «Прохожий». Композиция посвящена романтическим отношениям с человеком, рядом с которым плохо, но без него еще хуже. Юлия сама пережила подобную больную любовь, но смогла отказаться от нее, уехала с Сахалина в Москву, кардинально изменив свою жизнь и с нуля создав собственную школу астрологии. Свое песней Юлия Кан хочет помочь людям, попавшим в токсичные зависимые отношения, говоря им, что не нужно бояться их прекращать.Трек «Прохожий» Юлии Кан выходит на все стриминговые площадки 26 ноября.