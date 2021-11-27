Отделение ООН в Женеве при поддержке «Норникеля» экспонирует снимки российского фотографа

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Его герои - представители различных коренных народов мира, снятые в аутентичной национальной одежде в местах своего традиционного проживания. Проект осуществляется при содействии компании «Норильский никель» и Постоянного представительства Российской Федерации при отделении ООН в Женеве.Помимо самого автора фотопроекта, выставку во Дворце наций открыли глава отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В презентации приняли участие и некоторые герои фотопортретов Александра Химушина из числа представителей коренных народов Таймыра. Завершилась презентация выступлением таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». «Отрадно, что проведение выставки в ООН в этом году проходит в дни празднования Международного дня защиты прав человека. Это большая гордость и честь для меня — представлять мой фотопроект в ООН», — прокомментировал Александр Химушин.Отделение ООН в Женеве – далеко не первая статусная площадка для выставки российского фотографа. В апреле 2021 года его колоритные фотопортреты со всех уголков планеты были выставлены в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, причем уже во второй раз – впервые американские зрители увидели «Мир в лицах» глазами русского фотографа и путешественника еще два года назад. Знакомы с его работами и французы: галерея самобытных образов Химушина летом 2021 года уже выставлялась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а до этого в университете Лилля и в центре цифрового искусства в Бордо. Кроме того, о фотопроекте «Мир в лицах» сообщали СМИ 70 стран мира.Живой международный интерес к этой выставке вполне понятен: глядя на снимки российского фотографа, зритель полностью погружается во все разнообразие традиционной культуры коренных народов мира. Из числа коренных народов севера России на выставке Александра Химушина представлены более 10 национальностей, в том числе проживающих на Таймыре и Кольском полуострове. Впервые Александр отправился на Таймыр в 2018 году. Итогом поездки стала серия фотопортретов коренных жителей этого заполярного региона - долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков. Большую поддержку в арктической экспедиции Химушину оказала компания «Норникель», которая занимается развитием территории, заселенных коренными народами Севера.Тема взаимодействия с коренными народами Заполярья имеет для «Норникеля» особый статус. В 2020 году по итогам обсуждений с общинами компания подготовила план мероприятий, включающий более 40 конкретных действий, которые необходимо предпринять для решения задач, стоящих перед коренными малочисленными народами. На решение этих задач ГМК намерена потратить 2 млрд рублей. «Пройдясь по выставке, сразу понимаешь, сколь многолик и разнообразен мир вокруг. «Норникель» всегда взаимодействовал с коренными народами Севера России в атмосфере дружбы и взаимопомощи. У нас на Таймыре 5 таких этнических групп, для каждой из них жизненно необходимо сохранение своего культурного слоя, формирование письменности. И «Норникель» всеми силами содействует этому процессу. Первые, кому мы помогли — это ненцы. Мы создали ненецкий букварь.Совместно с Сибирский Федеральным округом были проведены мероприятия по формированию ненецкой письменности. Это позволит народу отображать на носителях те предания, сказания и верования, которые издревле передавались из уст в уста. Компания планирует продолжить эту работу на территории Таймыра: издавать печатные и интернет-издания на языках всех пяти народностей, продвигать и обновлять учебные пособия. Для того, чтобы представители каждой народности могли показать, в чем их уникальность, особенность от других народностей, нами будут создаваться визит-центры. Это поможет, с одной стороны, привлечению туристов на территории проживания КМНС, с другой стороны — даст народностям возможность продемонстрировать свои обычаи, танцевальные навыки, это всегда вызывает интерес у аудитории», - рассказал директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.