В опорном вузе региона проходит Всероссийский форум «Экологический форсайт»
Cегодня в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. стартовал III Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». Он продлится до 27 ноября.
Организаторами форума выступили опорный вуз региона, ФГУП «Федеральный экологический оператор», научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии». Все мероприятия форума проходят при строгом соблюдении профилактических мер.
В официальном открытии форума участие приняли президент СГТУ Дмитрий Аяцков, заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Елена Тихомирова, проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ имени Д.И. Менделеева Игорь Еремин, представитель Федерального экологического оператора Рафаиль Сатаев, замначальника отдела экологического надзора Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Сергей Бондаренко, и.о. начальника управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области Наталья Кечина.
«Сегодня мы обсуждаем лучшие практики экологического образования населения, промышленную экологию. На протяжении 3 дней будут проходить встречи различного формата – конкурсы для молодых исследователей, панельная сессия с презентацией программы подготовки школьников в «менделеевских классах» в российских регионах, научно-практическая конференция, круглые столы с ведущими учеными-экологами по вопросам экологической безопасности новой системы обращения с отходами I и II класса опасности и будущей работе строящихся ЭкоТехнопарков Федерального экологического оператора», – отметила Елена Тихомирова.
Делегатами форума стали представители вузов Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», образовательных, научных и общественных организаций разных регионов, включая Саратовскую область, Удмуртскую Республику, Пермский край, Республику Башкортостан и другие. В этом году в мероприятии участвует порядка 500 участников, большинство – в онлайне.
Одной из ключевых тем форума в этом году стал запуск системы обращения с отходами I и II классов 1 марта 2022 года и введение в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы для управления данной сферой ФГИС ОПВК.
«Наша задача – донести информацию о той работе, которую провел Федеральный экологический оператор по созданию федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов. Система станет единой цифровой платформой для всех участников сферы обращения с отходами, позволит верифицировать отходы на всем их жизненном цикле – от их образования до утилизации или обезвреживания», – рассказал руководитель проекта ФГУП «Федеральный экологический оператор» Рафаиль Сатаев.
К концу 2022 года можно будет получить первую реальную картину рынка обращения с отходами I и II классов: актуальные данные по всем участникам рынка и обороту отходов, полагает эксперт.
На открытии форума были подведены итоги интеллектуальной игры «Zero Waste», абсолютными победителями которой стали студенты СГТУ имени Гагарина Ю.А. На днях игра проходила в Кирове в составе III Всероссийской научно-практической конференции «Технологии переработки отходов с получением новой продукции», организованной Федеральным экологическим оператором, Вятским государственным университетом и Информационным центром по атомной энергии.
В игре участвовали студенты из 6 вузов – представителей регионов реализации нацпроекта «Экология». На первом этапе «Сделай ставку» студенты состязались в умении оперативно принимать решения. Вопросы игры были посвящены снижению углеродного следа, опыту экологических проектов, рециклингу отходов производства и потребления. На втором этапе команды защищали кейсы по новой системе обращения с отходами I и II классов (начнет работать с 1 марта 2022 года).
Команда опорного вуза региона стала лучшей по итогам игры, заняв первое место. Проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности Менделеевского университета Игорь Ерёмин поздравил команду студентов-экологов. Он заявил, что работа федерального научно-образовательного консорциума «Передовые экотехнологии», в который входят РХТУ и СГТУ, направлена в том числе и на то, чтобы создать беспрерывную, успешную траекторию карьерного и научного роста для молодых профессионалов, обеспечить им уверенность в завтрашнем дне.
«Особенно хочется отметить Саратовский государственный технический университет – это действительно ведущее учебное заведение нашего консорциума. Компетенции, которыми обладают его преподаватели, позволяют продвигать науку вперед. Победа студентов СГТУ в конкурсе в Кирове в очередной раз подтверждает их высокий уровень подготовки. Стране нужны молодые ученые, талантливая молодежь. Вы – будущее промышленности и экономики нашей страны», — подытожил Игорь Ерёмин.
Форум продолжился открытием выставки финала конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД», где школьники и студенты в возрасте от 7 до 21 года представили тематические плакаты, баннеры и видеорекламу.
Мероприятия форума завершатся в эту субботу. В программе также заявлены Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения», конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2021 «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности» и лучшие практики экопросвещения разных категорий населения регионов.
Подробности – на официальном сайте форума.