Саратовские студенты-участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» спроектируют на финале университет будущего

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Конкурс «Твой ход» направлен на развитие профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи. Студенты смогут получить приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны и на международные отраслевые форумы.Молодежь Саратовской области активно откликнулась и приняла участие в новом проекте. Заявки на участие в полуфинале подали 93 студента региональных ВУЗов и СУЗов, из которых только 46 студентов приняли в нем участие. По результатам отбора всего 9 студентов прошли в финал конкурса: студентка СГТУ им. Гагарина Ю.А. Варвара Кудашова, студенты ПИУ РАНХиГС им. Столыпина П.А. Анатолий Мызников, Татьяна Полеивец, Орхан Зейналов, Ирина Харькова и Юстина Сафронова, студенты СНИГУ им. Чернышевского Н.Г. Евгения Колесниченко и Евгений Сафаров, студентка СГЮА Анна Новикова.Участница финала Юстина Сафронова студентка 2 курса ПИУ РАНХиГС им. Столыпина П.А. поделилась своим впечатлениями:«Конкурс был разделен на три этапа. В полуфинале наша академия представила самую многочисленную делегацию. Задания, которые мы выполняли и мнения экспертов позволили нам определить свои сильные и слабые стороны, понять, какие роли мы играем в том или ином коллективе, увидеть ошибки, которые допускаем в работе.Вообще, я всегда мечтала побывать в образовательном центре Сириус еще со школьных лет. Участвуя в конкурсе я получила такую возможность. Я выбрала факультет отношений и психологического здоровья.Сейчас перед выездом на финал мы активно готовимся, чтобы быть полностью включенными в тему и проектное решение, которое мы должны создать, должно быть максимально простым, сразу готовым к внедрению. Соревнования предстоят нешуточные, все участники очень сильные», – отметила Юстина Сафронова. – «Твой Ход» – это крутой нетворкинг, позволяющий нам пообщаться с ребятами из разных институтов, разных регионов, обменяться опытом и идеями, найти поддержку и единомышленников. Здесь очень интересные задания и обучение. На каждом этапе этот конкурс открывает перед нами все большие возможности, поэтому я с воодушевлением еду на финал».Финалистам конкурса «Твой Ход» предстоит продумать и спроектировать университет будущего. По своему выбору участники распределятся по восьми факультетам. На факультетах конкурсанты будут работать в командах над решениями мегавызовов – стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов.На факультете карьеры студентам потребуется найти ответ на вопрос: где работать и как стоить свою карьеру?На факультете науки стоит мегавызов: как сделать науку привлекательной и ускорить путь развития молодых ученых?На факультете особых возможностей будет решаться проблема: как сделать университет доступным и дружелюбным к людям с особыми возможностями здоровья?На факультете безопасности – как повысить безопасность и предупредить совершение преступлений в вузах?На факультете устойчивого развития – как привить ценности экологии на пространстве и в культуре университетов?На факультете путешествий – как сделать студенческий туризм доступным, удобным, интересным?На факультете образования будущего – как должна измениться роль университета, преподавателя и студента, чтобы соответствовать вызовам времени?На факультете отношений и психологического здоровья – как развивать психологическую сознательность и здоровый контакт студентов?В программе финала конкурса «Твой Ход» – суперлекции от топ-экспертов и партнеров, практикумы и лабораторные работы. За работой участников будут наблюдать профессиональные оценщики – они оценят soft-компетенции, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса даст оценку командным решениям.В дни финала студенты также смогут посетить внеучебные центры: карьеры, лидерства и соуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую.Возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание»развернет лекторий, а Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году.Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.По итогам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них топ-50 выиграют дополнительные гранты по 2,5 млн рублей на развитие факультета или вуза.Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области