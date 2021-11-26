26 ноября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:22 | 26 ноября
В опорном вузе региона проходит Всероссийский форум «Экологический форсайт»
16:36 | 26 ноября
Саратовские студенты-участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» спроектируют на финале университет будущего
16:12 | 26 ноября
В Саратове состоятся очередные ярмарки "выходного дня"
15:36 | 26 ноября
Студенческая команда по хоккею вошла в десятку сильнейших в ПФО
14:52 | 26 ноября
Многодетные семьи смогут бесплатно посетить музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского
14:11 | 26 ноября
В концертном зале Саратовского областного центра народного творчества состоялась церемония награждения Губернаторских стипендиатов
13:15 | 26 ноября
Воспитанники школы «РиФ» завоевали три золотые медали чемпионата России по настольному теннису
12:09 | 26 ноября
Валерия Родина: В четыре раза увеличился Союз производителей продукции на растительной основе
12:06 | 26 ноября
Рост объема рынка и доли российского ПО – результат активных действий государства и зарубежных санкций
11:39 | 26 ноября
Оргкомитет фестиваля «Безопасная дорога», посвящённый Дню ЮИД России, приглашает к участию всех желающих
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове состоятся очередные ярмарки "выходного дня"

Новости


В субботу, 27 ноября, на Театральной площади Саратова вновь пройдет «ярмарка выходного дня», которая возобновила свою работу в минувшие выходные.

Режим работы ярмарочной площадки – с 8:00 до 15:00.

Кроме этого, реализация сельскохозяйственной продукции будет осуществляться на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская.

Режим работы торговых площадок - с 8:00 до 16:00.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, картофель, мясо птицы, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, масло растительное, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед и другая продукция.

Также жители приглашаются за покупками на рынок в поселке Елшанка.

По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства по телефонам: 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (будние дни).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код