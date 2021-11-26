Студенческая команда по хоккею вошла в десятку сильнейших в ПФО

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Соревнования проводятся при поддержке полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.В состав сборной команды региона вошли студенты из 7 образовательных организаций области: СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГАУ им. Н.И. Вавилова, ПИУ РАНХиГС им. П.А. Столыпина, профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Гагарина Ю.А., Саратовский архитектурно-строительный колледж, СГЮА.В рамках выступления хоккеисты одержали победу над командой Ульяновской области.По итогам соревнований Саратовская область заняли 10 место из 12 возможных.