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Многодетные семьи смогут бесплатно посетить музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского

Новости


В субботу, 27 ноября, в рамках празднования Дня матери многодетные семьи смогут бесплатно посетить музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского.

Помимо экскурсий по экспозициям музея в 12.00 и 14.00 будет проведен мастер-класс «Подарок маме», на котором дети смогут подготовить открытку-аппликацию и коробку для украшений.

Также в 13.00 и 15.00 будет проведена тематическая экскурсия на экспозиции «Озарена тобою жизнь моя» во флигеле Ольги Чернышевской, которая посвящена истории ее отношений с сыновьями и внучками. Она основывается на подлинных экспонатах, воспоминаниях и переписке семьи Чернышевских и знакомит с особенностями взаимоотношений героев.

Желающие могут предварительно записаться по телефону: 23-06-66.

Вход в музей осуществляется при наличии QR-кода и соблюдении всех противоэпидемических мер.
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