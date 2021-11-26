В концертном зале Саратовского областного центра народного творчества состоялась церемония награждения Губернаторских стипендиатов
Получателями именных губернаторских стипендий для одаренных детей в 2021 году стали 75 учащихся образовательных организаций культуры и искусства области.
Губернатор области Валерий Радаев вручил свидетельства именной Губернаторской стипендии юным музыкантам, художникам, танцорам, тепло поздравил стипендиатов и их преподавателей, пожелал им дальнейших творческих успехов и новых побед.
Церемония вручения свидетельств прошла в рамках гала-концерта с участием губернаторских стипендиатов.
Также Валерий Васильевич вручил шестикратному обладателю именной губернаторской стипендии, неоднократному лауреату всероссийских и международных конкурсов, учащемуся Музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке Кириллу Малямину мастеровую домру. В концертном сезоне 2019/2020 года Кирилл блестяще выступил в Москве в программе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. После чего Фонд выделил денежные средства на изготовление музыкального инструмента.