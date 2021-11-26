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Валерия Родина: В четыре раза увеличился Союз производителей продукции на растительной основе

Новости
Валерия Родина: В четыре раза увеличился Союз производителей продукции на растительной основе

Общее собрание своих членов инициировал Союз производителей продукции на растительной основе. Цель мероприятия – принятие в состав Союза новых участников. Ими стали 12 предприятий.

Исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина отметила, что в числе новых членов есть производители растительных продуктов и ингредиентов из них. Желание войти в Союз изъявили не только небольшие молодые компании, но и решившие диверсифицировать производство крупные игроки рынка. Индустрия растительных продуктов пока еще проходит стадию формирования, рассказала Валерия Родина, но ей уже требуется консолидация для продвижения общих интересов и защиты.

Производитель растительных протеинов высокого качества, имеющих достаточной высокий спрос, компания «Экопродукт», вошла в Союз. По словам генерального директора предприятия Сергея Иванова, компания рассчитывает со вступлением в Союз не только всесторонне способствовать развитию отрасли, но и быть в когорте лидеров.