Рост объема рынка и доли российского ПО – результат активных действий государства и зарубежных санкций

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В 2020 году объем российского рынка офисного ПО достиг 38,85 млрд рублей. Его большая часть приходится на коммерческий сектор, далее идет государственный сектор. Эксперты отметили мощный потенциал рынка – его емкость может составить до 309,5 млрд рублей за счет уровня распространенности альтернативных возможностей.J’son & Partners Consulting назвала основные драйверы, которые в ближайшие пять лет изменят структуру рынка – доля зарубежного ПО снизится в 2,6 раза с 75,5% до 30%, а доля российского ПО вырастет с 7% до 40%. К ним относятся: активные действия государства по поддержке отечественных производителей, импортозамещению и легализации использования программного обеспечения, усиление бизнес-рисков применения зарубежного ПО и повышение его стоимости из-за санкций, увеличение лояльности потребителей к российскому ПО, поддержка развития открытого ПО со стороны государства, расширение требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных.По данным экспертного агентства, продукты зарубежного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т. д.) заняли в 2020 году долю 77,5%. Российское ПО («МойОфис» от Новые Облачные Технологии, решения «Р7-Офис» от Р7) добилось 7%. На долю свободного ПО (LibreOffice и OpenOffice) пришлось 15,5%. Расширенные перспективы для роста российским производителям сможет дать предоставление услуг, повышающих стоимость основного продукта.