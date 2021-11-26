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Рост объема рынка и доли российского ПО – результат активных действий государства и зарубежных санкций

Новости
Рост объема рынка и доли российского ПО – результат активных действий государства и зарубежных санкций


Активные действия государства, зарубежные санкции и ряд других факторов приведут к росту объема российского рынка офисного ПО и увеличению доли отечественного ПО. К такому выводу пришли эксперты агентства J’son & Partners Consulting после завершения исследования российского рынка офисного программного обеспечения.

В 2020 году объем российского рынка офисного ПО достиг 38,85 млрд рублей. Его большая часть приходится на коммерческий сектор, далее идет государственный сектор. Эксперты отметили мощный потенциал рынка – его емкость может составить до 309,5 млрд рублей за счет уровня распространенности альтернативных возможностей.

J’son & Partners Consulting назвала основные драйверы, которые в ближайшие пять лет изменят структуру рынка – доля зарубежного ПО снизится в 2,6 раза с 75,5% до 30%, а доля российского ПО вырастет с 7% до 40%. К ним относятся: активные действия государства по поддержке отечественных производителей, импортозамещению и легализации использования программного обеспечения, усиление бизнес-рисков применения зарубежного ПО и повышение его стоимости из-за санкций, увеличение лояльности потребителей к российскому ПО, поддержка развития открытого ПО со стороны государства, расширение требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных.

По данным экспертного агентства, продукты зарубежного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т. д.) заняли в 2020 году долю 77,5%. Российское ПО («МойОфис» от Новые Облачные Технологии, решения «Р7-Офис» от Р7) добилось 7%. На долю свободного ПО (LibreOffice и OpenOffice) пришлось 15,5%. Расширенные перспективы для роста российским производителям сможет дать предоставление услуг, повышающих стоимость основного продукта.