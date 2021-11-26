26 ноября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
14:11 | 26 ноября
В концертном зале Саратовского областного центра народного творчества состоялась церемония награждения Губернаторских стипендиатов
13:15 | 26 ноября
Воспитанники школы «РиФ» завоевали три золотые медали чемпионата России по настольному теннису
12:09 | 26 ноября
Валерия Родина: В четыре раза увеличился Союз производителей продукции на растительной основе
12:06 | 26 ноября
Рост объема рынка и доли российского ПО – результат активных действий государства и зарубежных санкций
11:39 | 26 ноября
Оргкомитет фестиваля «Безопасная дорога», посвящённый Дню ЮИД России, приглашает к участию всех желающих
10:46 | 26 ноября
Объявлены победители конкурса на звание «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей»
09:52 | 26 ноября
Закончился конкурс детского рисунка «Птица Феникс – Саратов: История России в памятниках архитектуры»
09:00 | 26 ноября
Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes
17:00 | 25 ноября
Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье"
16:20 | 25 ноября
Отменен карантин по бешенству в двух районах области
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Оргкомитет фестиваля «Безопасная дорога», посвящённый Дню ЮИД России, приглашает к участию всех желающих

Новости


Оргкомитет фестиваля «Безопасная дорога», посвящённый Дню ЮИД России, приглашает к участию всех желающих!

«Безопасная дорога» - это новые песни о ПДД, о ЮИД знаменитого композитора Игоря Русских, которые так нужны сегодня детским садикам и школам, всем детям России.
«Безопасная дорога» - это фестиваль, где все участники получают дипломы и все конкурсные песни проекта с минусовками в подарок!

«Безопасная дорога» - это бесценный, новый репертуар о ПДД для всех учреждений образования и культуры России!
«Безопасная дорога» - яркие, детские песни, которые созданы для повышения внимания к соблюдению ПДД среди детей и юношества!
«Безопасная дорога» - это фестиваль, где возраст участников составляет от 4 до 20 лет, а победителей фестиваля ждут приятные встречи и поездки!.

https://vk.com/event91547652 - официальная страничка фестиваля.
https://cloud.mail.ru/public/vvZV/uNHHp6fSP - ссылка на скачивание Положения.
igor-russkih@yandex.ru – официальная электронная почта фестиваля.
8-909-132-00-39 – телефон для справок оргкомитета фестиваля.
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