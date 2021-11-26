Оргкомитет фестиваля «Безопасная дорога», посвящённый Дню ЮИД России, приглашает к участию всех желающих
Оргкомитет фестиваля «Безопасная дорога», посвящённый Дню ЮИД России, приглашает к участию всех желающих!
«Безопасная дорога» - это новые песни о ПДД, о ЮИД знаменитого композитора Игоря Русских, которые так нужны сегодня детским садикам и школам, всем детям России.
«Безопасная дорога» - это фестиваль, где все участники получают дипломы и все конкурсные песни проекта с минусовками в подарок!
«Безопасная дорога» - это бесценный, новый репертуар о ПДД для всех учреждений образования и культуры России!
«Безопасная дорога» - яркие, детские песни, которые созданы для повышения внимания к соблюдению ПДД среди детей и юношества!
«Безопасная дорога» - это фестиваль, где возраст участников составляет от 4 до 20 лет, а победителей фестиваля ждут приятные встречи и поездки!.
https://vk.com/event91547652 - официальная страничка фестиваля.
https://cloud.mail.ru/public/vvZV/uNHHp6fSP - ссылка на скачивание Положения.
igor-russkih@yandex.ru – официальная электронная почта фестиваля.
8-909-132-00-39 – телефон для справок оргкомитета фестиваля.