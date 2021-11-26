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Объявлены победители конкурса на звание «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей»

Новости


В министерстве труда и социальной защиты области прошло награждение учреждений отдыха и оздоровления детей – победителей областного смотра-конкурса.

«Сегодня в этом зале присутствуют лучшие из лучших, – обратился к участникам встречи министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров. – Каждым из вас была проделана огромная работа, чтобы сделать отдых детей комфортным, интересным, познавательным, а самое главное – безопасным».

Традиционно в конкурсе были представлены номинации «Лучшее круглогодичное учреждение отдыха детей», «Лучшее сезонное учреждение отдыха детей». Впервые в этом году появилась номинация «Лучший сайт учреждения отдыха и оздоровления детей».

При оценке деятельности учреждений компетентной комиссией учитывались состояние материально-технической базы лагерей, их оснащенность техникой и инвентарем, организация досуга детей, проведение воспитательной и профилактической работы.

В номинации «Лучшее сезонное учреждение отдыха детей» первое место занял спортивно-оздоровительный центр «Березка». Второе место досталось детскому оздоровительно-образовательному лагерю им. В. Дубинина. Третье место у детского оздоровительно-образовательного центра «Голубая ель».

Первым в номинации «Лучшее круглогодичное учреждение отдыха детей» стал «Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева». На втором месте – социально-оздоровительный центр «Лазурный». Призовое третье место досталось детскому оздоровительному лагерю «Непоседа».

В номинации «Лучший сайт учреждения отдыха и оздоровления детей» были отмечены детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» и «Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева».
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