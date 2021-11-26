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Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes

Новости


Сбер получил наивысшую награду — «платину» — в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG.

Акцент в текущем ренкинге был сделан на ESG-практиках бизнеса. Сбер получил более 70 баллов по 18 основным метрикам, сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология». Всего в рейтинге участвовало 104 российские компании, платинового статуса удостоились всего 11 работодателей. Члены жюри — специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию — могли проголосовать по каждой из компаний: поднять или понизить её статус на один шаг. Рейтинг выпускается с 2019 года.

Жюри рейтинга отметило исследовательскую деятельность Сбера: более 160 проектов реализуются в бизнес-подразделениях, в частности беспилотные автомобили SberAutoTech, робот-дезинфектор и платформа торговли сертификатами возобновляемой энергии. Также Сбер заключил соглашение с АФК «Система» об открытии кредитной линии на 10 млрд рублей с возможностью привязать ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития.

Ранее Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в мировой рейтинг лучших работодателей. Глобальный ренкинг Forbes подготовил в партнёрстве с исследовательской компанией Statista.
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