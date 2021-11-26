Закончился конкурс детского рисунка «Птица Феникс – Саратов: История России в памятниках архитектуры»

просмотров: 161

За это время свои работы, посвященные историческим зданиям, подготовили 900 участников. Только в этом году картины прислали 190 ребят.Для популяризации памятников истории и культуры среди подрастающего поколения, а также для вдохновения в этом году организаторы предложили ребятам вспомнить и нарисовать любые памятные исторические места или изобразить объект культурного наследия «Здание присутственных мест, 1-я пол. XIX в.» (Саратов, ул. Радищева, 22).К рассмотрению жюри в этом году было представлено 207 работ в пяти возрастных категориях. Кроме того, работы были разделены по тематике.В результате победителями стали 10 ребят, второе и третье место заслужили такое же количество участников. А семь юных художников получили гран-при конкурса. С полным списком победителей и их работами можно познакомиться на сайте конкурса: сарфеникс.рф.Подарки и сертификаты участников в этом году будут переданы через преподавателей и художественных руководителей, начиная с 10 декабря.