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Закончился конкурс детского рисунка «Птица Феникс – Саратов: История России в памятниках архитектуры»

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Завершился конкурс детского рисунка «Птица Феникс – Саратов: История России в памятниках архитектуры». В регионе он проводится с 2017 года.

За это время свои работы, посвященные историческим зданиям, подготовили 900 участников. Только в этом году картины прислали 190 ребят.

Для популяризации памятников истории и культуры среди подрастающего поколения, а также для вдохновения в этом году организаторы предложили ребятам вспомнить и нарисовать любые памятные исторические места или изобразить объект культурного наследия «Здание присутственных мест, 1-я пол. XIX в.» (Саратов, ул. Радищева, 22).

К рассмотрению жюри в этом году было представлено 207 работ в пяти возрастных категориях. Кроме того, работы были разделены по тематике.

В результате победителями стали 10 ребят, второе и третье место заслужили такое же количество участников. А семь юных художников получили гран-при конкурса. С полным списком победителей и их работами можно познакомиться на сайте конкурса: сарфеникс.рф.

Подарки и сертификаты участников в этом году будут переданы через преподавателей и художественных руководителей, начиная с 10 декабря.