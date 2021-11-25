Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье"
В Саратовской области подвели итоги регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» среди детских театров.
Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля. К такому решению пришли члены регионального жюри по итогам конкурсного просмотра 14 спектаклей детских театральных коллективов.
На суд зрителей юные саратовские артисты представили волшебную историю «Чёрная курица» по мотивам повести Антония Погорельского.
Режиссер Анжелика Лозановски.