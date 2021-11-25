25 ноября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 ноября
Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье"
16:20 | 25 ноября
Отменен карантин по бешенству в двух районах области
15:35 | 25 ноября
ЦМК шины KAMA TYRES успешно прошли испытания «Группы ГАЗ»
14:36 | 25 ноября
Глава Калининского района Валерий Лазарев прокомментировал ситуацию с введением ограничительных мер из-за ковида
13:47 | 25 ноября
Сергей Харьков: 'Областной бюджет на следующий год позволит качественно улучшить жизнь на селе"
13:11 | 25 ноября
«СГАУ-Саратов» уступил команде из Таганрога
12:18 | 25 ноября
Саратовский областной музей краеведения проводит XVI Межрегиональные краеведческие чтения
11:27 | 25 ноября
В Саратове продолжается работа по приведению рекламных конструкций в соответствие требованиям к внешнему виду вывесок
10:38 | 25 ноября
Сегодня завершается прием заявок на II региональный конкурс «Сувенир Саратовской области»
09:48 | 25 ноября
Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье"

Новости


В Саратовской области подвели итоги регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» среди детских театров.

Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля. К такому решению пришли члены регионального жюри по итогам конкурсного просмотра 14 спектаклей детских театральных коллективов.

На суд зрителей юные саратовские артисты представили волшебную историю «Чёрная курица» по мотивам повести Антония Погорельского.

Режиссер Анжелика Лозановски.