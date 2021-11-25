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Отменен карантин по бешенству в двух районах области

Новости


В связи с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации очагов бешенства отменен карантин на следующих территориях:

С 1 ноября т.г.- на территории Золотостепского МО Советского района;

С 10 ноября т.г. – в г. Калининске;

В рамках мероприятий по ликвидации вспышек болезни ветеринарные специалисты провели дезинфекцию мест, где обнаружены павшие животные. В указанных пунктах подвергнуто вакцинации 517 животных различных видов.

За указанный период ветеринарной службой области выявлено два очага бешенства. Инфицированные животные выявлены в Балашовском районе в с. Рассказань Лесновского МО и Новобурасском районе на территории охотничьего хозяйства Белоярского МО. В первом случае бешенство выявлено у кошки, во втором - у лисы.

В обоих случаях в соответствии с ветеринарными правилами приняты меры по оперативной ликвидации особо опасного заболевания и предупреждению выноса инфекции из очагов.

Напомним, что во время карантина запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Карантин будет отменен после выполнения комплекса мероприятий по ликвидации очага бешенства согласно ветеринарным правилам.