Глава Калининского района Валерий Лазарев прокомментировал ситуацию с введением ограничительных мер из-за ковида
Комментарий главы Калининского муниципального района Валерия Лазарева по поводу ограничительных мер в связи с коронавирусом:
- Дорогие соотечественники, земляки! В связи с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, в России сложилась непростая эпидситуация, к сожалению, наш район не стал исключением.
Поэтому, сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Как вы знаете, с учетом обострения эпидситуации принят ряд ограничительных мер: усилен контроль за ношением средств защиты в общественных местах, транспорте и т.д., также для посещения общественных мест введены QR-коды. Как видим, болезнь не отступает, а ситуация усложняется еще тем, что вирус меняется, мутирует, становится более активным.
Под большим риском находимся все мы, от мала и до велика, особенно пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Сейчас перед всеми стоит первостепенная задача: остановить рост заболеваемости среди населения. В борьбе с опасным врагом важно единение, без этого болезнь победить невозможно! Большинство жителей Калининского района осознанно прошли процедуру вакцинации, но для создания коллективного иммунитета этого недостаточно. Крайне важно, чтобы каждый гражданин осознал, что единственным и эффективным оружием против этого зла выступает прививка против коронавируса. К счастью, такая возможность у нас с вами есть.
Российская вакцина признана одной из самых эффективных в мире. И мы не должны упускать возможность самозащиты и самосохранения.
Только совместными силами нам удастся победить эту коварную болезнь и вернуться к нормальной и привычной для нас жизни.
Дорогие жители района! Будьте ответственны за своё здоровье и здоровье близких вам людей. Желаю всем крепкого здоровья, терпения и активного участия в вакцинации. Верьте в счастливое, здоровое будущее! Берегите себя и своих близких!