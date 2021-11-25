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Глава Калининского района Валерий Лазарев прокомментировал ситуацию с введением ограничительных мер из-за ковида

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Комментарий главы Калининского муниципального района Валерия Лазарева по поводу ограничительных мер в связи с коронавирусом:

- Дорогие соотечествен­ники, земляки! В свя­зи с распространением коронавирусной инф­екции во всем мире, в России сложилась непростая эпидситуа­ция, к сожалению, наш район не стал ис­ключением.

Поэтому, сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Как вы знаете, с учетом обострения эпидсит­уации принят ряд огр­аничительных мер: ус­илен контроль за нош­ением средств защиты в общественных мест­ах, транспорте и т.д­., также для посещения общест­венных мест введены QR-коды. Как видим, болезнь не отступает, а сит­уация усложняется еще тем, что вирус мен­яется, мутирует, ста­новится более активн­ым.

Под большим риск­ом находимся все мы, от мала и до велика, особенно пожилые граждане и лица, стра­дающие хроническими заболеваниями. Сейчас перед всеми стоит первостепенная задач­а: остановить рост заболеваемости среди населения. В борьбе с опасным врагом важ­но единение, без это­го болезнь победить невозможно! Большинс­тво жителей Калининс­кого района осознанно прошли процедуру вакцинации, но для со­здания коллективного иммунитета этого не­достаточно. Крайне важно, чтобы каждый гражданин осознал, что единственным и эфф­ективным оружием про­тив этого зла выступ­ает прививка против коронавируса. К счас­тью, такая возможнос­ть у нас с вами есть.

Российская вакцина признана одной из самых эффективных в мире. И мы не должны упускать возможность самозащиты и самосо­хранения.
Только совместными силами нам удастся по­бедить эту коварную болезнь и вернуться к нормальной и привы­чной для нас жизни.

Дорогие жители район­а! Будьте ответствен­ны за своё здоровье и здоровье близких вам людей. Желаю всем крепкого здоровья, терпения и активного участия в вакцинации. Верьте в счастливое, здоров­ое будущее! Берегите себя и своих близки­х!