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Сергей Харьков: 'Областной бюджет на следующий год позволит качественно улучшить жизнь на селе"

Новости
Сергей Харьков: 'Областной бюджет на следующий год позволит качественно улучшить жизнь на селе"

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Харьков (фракция «Единая Россия») высказался по поводу принятия на сегодняшнем заседании регионального парламента бюджета области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По его словам, в главный финансовый документ заложено финансирование тех программ, которые позволят качественно улучшить жизнь на селе.

«В прошлом году фракция «Единая Россия» предложила привести в порядок школьные дворы. Отзывы от людей самые положительные, поэтому на внутрифракционном обсуждении бюджета-2022 предложили заложить средства на ремонт школ, детских садов и Домов культуры. Это будет региональная программа, она инициирована Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным. С исполнительной властью определим те учреждения, где в первую очередь необходим ремонт, с властью на местах будет смотреть за исполнением программы.

Ремонт школ, детских садов и Домов культуры позволит коллективам с присущим им энтузиазмом вдохнуть новую жизнь в работу учреждений. А если учесть, что в 2022 году по предложению Вячеслава Викторовича Володина будут заложены в бюджет по 3 тысячи рублей на человека, на дороги в поселениях и на водообеспечение в муниципальных образованиях, то 2022 год можно назвать годом коренных изменений в качестве жизни сельских жителей. Во всяком случае, это те направления работы, которые позволят сделать жизнь людей более удобной и комфортной, качественной, и более привлекательной, а также позволят привлечь так необходимых специалистов в учреждения здравоохранения и образования», – отметил Харьков.