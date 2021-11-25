Сергей Харьков: 'Областной бюджет на следующий год позволит качественно улучшить жизнь на селе"

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По его словам, в главный финансовый документ заложено финансирование тех программ, которые позволят качественно улучшить жизнь на селе.«В прошлом году фракция «Единая Россия» предложила привести в порядок школьные дворы. Отзывы от людей самые положительные, поэтому на внутрифракционном обсуждении бюджета-2022 предложили заложить средства на ремонт школ, детских садов и Домов культуры. Это будет региональная программа, она инициирована Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным. С исполнительной властью определим те учреждения, где в первую очередь необходим ремонт, с властью на местах будет смотреть за исполнением программы.Ремонт школ, детских садов и Домов культуры позволит коллективам с присущим им энтузиазмом вдохнуть новую жизнь в работу учреждений. А если учесть, что в 2022 году по предложению Вячеслава Викторовича Володина будут заложены в бюджет по 3 тысячи рублей на человека, на дороги в поселениях и на водообеспечение в муниципальных образованиях, то 2022 год можно назвать годом коренных изменений в качестве жизни сельских жителей. Во всяком случае, это те направления работы, которые позволят сделать жизнь людей более удобной и комфортной, качественной, и более привлекательной, а также позволят привлечь так необходимых специалистов в учреждения здравоохранения и образования», – отметил Харьков.