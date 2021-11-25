25 ноября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 ноября
Театр-студия «Театралика» будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье"
16:20 | 25 ноября
Отменен карантин по бешенству в двух районах области
15:35 | 25 ноября
ЦМК шины KAMA TYRES успешно прошли испытания «Группы ГАЗ»
14:36 | 25 ноября
Глава Калининского района Валерий Лазарев прокомментировал ситуацию с введением ограничительных мер из-за ковида
13:47 | 25 ноября
Сергей Харьков: 'Областной бюджет на следующий год позволит качественно улучшить жизнь на селе"
13:11 | 25 ноября
«СГАУ-Саратов» уступил команде из Таганрога
12:18 | 25 ноября
Саратовский областной музей краеведения проводит XVI Межрегиональные краеведческие чтения
11:27 | 25 ноября
В Саратове продолжается работа по приведению рекламных конструкций в соответствие требованиям к внешнему виду вывесок
10:38 | 25 ноября
Сегодня завершается прием заявок на II региональный конкурс «Сувенир Саратовской области»
09:48 | 25 ноября
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Саратовский областной музей краеведения проводит XVI Межрегиональные краеведческие чтения

Новости


25–26 ноября Саратовский областной музей краеведения проводит XVI Межрегиональные краеведческие чтения.

Они посвящены 135-летию музея и 85-летию Саратовской области. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие ученые, краеведы, архивисты и любители истории из Саратова и городов области, а также из Ульяновска, Казани, Астрахани, Казахстана

Материалы чтений уже опубликованы в сборнике «Саратовский край в исторической ретроспективе». Доклады представляют различные аспекты истории региона и формы современной музейной работы. Основой статей являются результаты исследовательской работы авторов в области истории, археологии, музееведения, краеведения, историко-архивные и биографические изыскания. Рассматриваются проблемы атрибуции и различные виды представления музейных предметов. Уделено внимание инклюзивным формам деятельности музея, работе в сети Интернет и особенностям взаимодействия с различными возрастными категориями посетителей.