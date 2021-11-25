Саратовский областной музей краеведения проводит XVI Межрегиональные краеведческие чтения

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Они посвящены 135-летию музея и 85-летию Саратовской области. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие ученые, краеведы, архивисты и любители истории из Саратова и городов области, а также из Ульяновска, Казани, Астрахани, КазахстанаМатериалы чтений уже опубликованы в сборнике «Саратовский край в исторической ретроспективе». Доклады представляют различные аспекты истории региона и формы современной музейной работы. Основой статей являются результаты исследовательской работы авторов в области истории, археологии, музееведения, краеведения, историко-архивные и биографические изыскания. Рассматриваются проблемы атрибуции и различные виды представления музейных предметов. Уделено внимание инклюзивным формам деятельности музея, работе в сети Интернет и особенностям взаимодействия с различными возрастными категориями посетителей.