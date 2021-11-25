В Саратове продолжается работа по приведению рекламных конструкций в соответствие требованиям к внешнему виду вывесок

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Так, представителями районных администраций проводится инспекционный осмотр информационных конструкций на территории, замер и фотофиксация объектов. Далее специалистами комитета по архитектуре определяется их соответствие архитектурно-художественному облику. В случае если конструкция не соответствует параметрам, проводится демонтаж и дальнейшая замена на объект, соответствующий требованиям. Разработанные требования внешнего вида к вывескам варьируются в зависимости от расположения здания или его культурной принадлежности. Так, на исторических улицах города высота букв рекламных конструкций не должна превышать 50 см, на типовых улицах - 70 см, а для объектов культурного наследия – 30 см.За период с конца 2019 года по настоящее время проведен мониторинг 4574 информационных конструкций (вывесок). Соответствуют требованиям только 1373 вывески, около 2/3 обследованных объектов (3201 шт.) не отвечают нормам.В настоящее время приведено в соответствие 524 вывески, в том числе по адресам ул. Советская, 29, ул. Сакко и Ванцетти, 61, ул. Сакко и Ванцетти, 59А, ул. Чернышевского, 53, ул. Чапаева, 57, ул. Тархова, 41/1.