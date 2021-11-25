Сегодня завершается прием заявок на II региональный конкурс «Сувенир Саратовской области»

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Принимается сувенирная продукция, изготовленная из любого материала в любой технике по семи номинациям: «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка».Каждый участник может представить на конкурс не более 5 работ.В заявке нужно указать контактную информацию для обратной связи, а также предоставить в электронном виде презентационный материал с подробным описанием идеи сувенирной продукции, технологии изготовления, фото опытного образца с расчётом себестоимости производства и возможности тиражирования.Заявки принимаются по 25 ноября 2021 года включительно на почту remeslosaratov@mail.ru с пометкой «Сувенир Саратовской области».Подведение итогов, объявление результатов и награждение победителей состоится не позднее 20 декабря 2021 г.Положение об открытом конкурсе «Сувенир Саратовской области» с описанием правил участия и заявку-договор можно скачать на сайте Палаты ремесел в разделе Документы или Конкурс Сувенир Саратовской области:https://remeslo-saratov.ru/page/1401359