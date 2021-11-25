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Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

Новости


Вчера, 22 ноября, сотрудники Приволжской магистрали провели урок «Железная дорога – зона повышенной опасности» для учащихся 5-х и 6-х классов инженерного лицея Саратова. Мероприятие было организовано с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

Организаторы рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях развлечений вблизи инфраструктуры и подвижного состава. В конце занятия была организована блиц-викторина с вручением сувениров ОАО «РЖД» и профилактических памяток.

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За 10 месяцев 2021 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Саратовского региона ПривЖД было травмировано 17 граждан. Из них восемь человек погибли. Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Напоминаем, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. Напряжение в контактной сети составляет 27,5 тысяч Вольт. Приближение к токоведущим частям (проводам) на расстояние менее двух метров опасно для жизни!

Также в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям в неустановленных местах, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Помните, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый капюшон снижают бдительность. В результате дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, и не заметить приближающийся состав.

Призываем граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности вблизи объектов железнодорожного транспорта. Железная дорога – это место повышенной опасности!