Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в третьем квартале 2021 года

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В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, начальник ПривЖД Сергей Альмеев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.– По итогам работы в третьем квартале 2021 года коллектив Приволжской железной дороги показал очень высокие результаты по всем направлениям деятельности и по решению правления компании признан лучшим в сетевом соревновании. Сегодняшний успех свидетельствует о том, что все коллективы были нацелены на лидерство и продолжают целенаправленную работу по достижению высоких показателей. Символично, что столь положительный результат достигнут в год 150-летия Приволжской железной дороги.Наряду с ПривЖД в число победителей отраслевого соревнования также вошли коллективы восьми подразделений холдинга: Приволжской дирекции по энергообеспечению, Приволжской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, Приволжской дирекции пассажирских обустройств, Саратовского информационно-вычислительного центра, Саратовского регионального центра связи, железнодорожной станции Татьянка, Верхнебаскунчакской дистанции пути, эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирский. Коллективы ещё трёх подразделений заняли вторые места отраслевого соревнования и ещё шесть – стали третьими.– Правлением компании дана высокая оценка нашей работе. Столь значимый успех достигнут впервые за последние 17 лет. Несмотря на непростую ситуацию в экономике и неблагоприятную эпидемическую ситуацию дорога выполнила необходимые условия соревнования. Достигнуты хорошие результаты по объёмным и качественным показателям работы, показателям надёжности и безаварийности, безопасности движения и охраны труда, а также по финансово-экономическим показателям. Благодарю каждого работника Приволжской магистрали за результаты, которых мы добились сегодня. Важно не только не снижать имеющийся темп, но и удерживать свое положение в рейтинге среди железных дорог! – сообщил Сергей Альмеев.В числе наиболее значимых проектов, реализованных на ПривЖД за последние 12 месяцев, было отмечено возведение новых железнодорожных мостов через реки Дон, Ахтуба, Волго-Донской канал, а также завершение строительства второго пути отстанции имени Максима Горького до станции Котельниково в Волгоградской области. Главы регионов, территорию которых обслуживает ПривЖД, высоко оценили сотрудничество с ОАО «РЖД» по развитию транспортной инфраструктуры.По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, ПривЖД является стратегическим партнером, который во многом определяет социально-экономическое развитие региона.– Ваш коллектив обеспечивает не только финансовую и технологическую устойчивость Российских железных дорог. Невозможно переоценить важность компании для экономики региона и граждан. Она крупнейший перевозчик и налогоплательщик, надёжный партнёр региональной власти. С каждым годом наше сотрудничество только расширяется, – отметил Валерий Радаев. – В сложный период пандемии вы уделили максимальное внимание сохранению здоровья людей. Были обеспечены беспрецедентные меры санитарной безопасности для пассажиров. Сотрудники проявили ответственность в отношении вакцинации. Ваша компания эталон, на который ровняются другие.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил ключевую роль железнодорожного транспорта в развитии Волгоградской области.– В истории Волгоградской области железным дорогам отводится особая роль. В XIX веке строительство Волго-Донской и Гразе-Царицинской дорог сыграло важнейшую роль в бурном торговом и промышленном развитии Царицина. Во время Сталинградской битвы в кратчайшие сроки построена легендарная Волжская Рокада, которая имела стратегическое значение и внесла существенный вклад в достижение победы, – рассказал Андрей Бочаров. – В настоящее время железнодорожники продолжают реализовывать на территории Волгоградской области серьёзные проекты и мы надеемся на продолжения этой важнейшей работы.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также поблагодарил Приволжскую магистраль за реализацию ряда масштабных проектов, которые позволили повысить инвестиционную привлекательность региона.– Мы ценим давние партнёрские отношения с компанией ОАО «РЖД». Благодаря действующему соглашению в регионе наращивается скорость и объёмы перевозок, развивается железнодорожная инфраструктуры, строятся подъездные пути к портам и промышленным предприятиям, создаются дополнительные условия для привлечения дополнительных инвестиционных потоков. Я уверен, что дальнейшее тесное сотрудничество с ОАО «РЖД» поможет успешной реализации в регионе крупных инвестиционных проектов и решению многих социально-значимых вопросов, – подытожил Игорь Бабушкин.