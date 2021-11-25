В сельскохозяйственных предприятиях области произведено 119 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным на 24 ноября 2021 года, в сельхозпредприятиях области произведено 119 тыс. тонн молока, что составляет 100,8% к уровню 2020 года. Валовой надой молока за сутки составляет 319 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,4 кг (+0,1 кг к 2020 году).
В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (57000 тонн).
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечается в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27,8 кг) и Энгельсского (20,3 кг) муниципальных районов.
В целом по России, по данным Минсельхоза России на 15 ноября, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,52 кг, что на 0,91 кг больше, чем годом ранее.