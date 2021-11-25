В сельскохозяйственных предприятиях области произведено 119 тысяч тонн молока

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В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (57000 тонн).Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечается в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27,8 кг) и Энгельсского (20,3 кг) муниципальных районов.В целом по России, по данным Минсельхоза России на 15 ноября, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,52 кг, что на 0,91 кг больше, чем годом ранее.