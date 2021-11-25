Юные баскетболисты выступают за Саратовскую область на Всероссийских соревнованиях

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На соревнованиях Саратовскую область представила команда спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу под руководством тренера Ирины Широбоковой и заняла 4 место.Далее команда будет готовиться к 1-му полуфинальному этапу Первенства России по баскетболу.Напомним, что данные соревнования являются дебютом для команды юношей 2009 г.р. на Всероссийском уровне.А с 18 по 25 ноября в городе Салават (республика Башкирия) прошел межрегиональный этап Всероссийских соревнований среди юниоров до 17 лет сезона 2021-22 (2006 г.р. и моложе) - Первенство Приволжского федерального округа.В нем приняла участие команда спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу под руководством Михаила Девяткова и заняла 11 место.Таким образом команда прошла в 1-ый полуфинальный этап Первенства России.