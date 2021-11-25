Свыше двадцати тысяч девятиклассников проверят свои знания по математике

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Мероприятие проводится в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации.Главная цель первого этапа – определить уровень освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «Математика» в соответствии с ФГОС основного общего образования.Для проведения мероприятия были привлечены координаторы образовательного учреждения, организаторы, дежурные на этаже, технические специалисты и общественные наблюдатели. В качестве контролирующего звена приняли участие представители администрации школ и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.Обучающиеся выполняли проверочную работу с использованием контрольных измерительных материалов. Продолжительность работы – 90 минут.Готовая работа будет оцениваться по первичным баллам, а затем переведена в отметки по пятибалльной шкале. По желанию учеников учреждение сможет выставить положительные оценки в классный журнал.Все результаты станут известны не позднее 13 декабря.