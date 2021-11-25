25 ноября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 ноября
В сельскохозяйственных предприятиях области произведено 119 тысяч тонн молока
16:12 | 24 ноября
Юные баскетболисты выступают за Саратовскую область на Всероссийских соревнованиях
15:36 | 24 ноября
HH.ru: Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
14:45 | 24 ноября
В Саратовской области продолжается открытие виртуальных залов по нацпроекту "Культура"
13:48 | 24 ноября
Свыше двадцати тысяч девятиклассников проверят свои знания по математике
12:55 | 24 ноября
В конце ноября состоится благотворительная акция #ЩедрыйВторник
12:00 | 24 ноября
А Саратове прошла осенняя сессия "Большого чтения"
10:54 | 24 ноября
В Саратовской области отремонтирован участок дороги, важной для доставки «тяжелых» пациентов
09:53 | 24 ноября
Саратовские пенсионеры выбирают активное долголетие
09:10 | 24 ноября
Глобальное исследование по вопросам дизайна интерьеров провел Planner 5D
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Свыше двадцати тысяч девятиклассников проверят свои знания по математике

Новости


Сегодня в школах области проходит первый этап региональной проверочной работы по математике для обучающихся 9-х классов.

Мероприятие проводится в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации.

Главная цель первого этапа – определить уровень освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «Математика» в соответствии с ФГОС основного общего образования.

Для проведения мероприятия были привлечены координаторы образовательного учреждения, организаторы, дежурные на этаже, технические специалисты и общественные наблюдатели. В качестве контролирующего звена приняли участие представители администрации школ и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

Обучающиеся выполняли проверочную работу с использованием контрольных измерительных материалов. Продолжительность работы – 90 минут.

Готовая работа будет оцениваться по первичным баллам, а затем переведена в отметки по пятибалльной шкале. По желанию учеников учреждение сможет выставить положительные оценки в классный журнал.

Все результаты станут известны не позднее 13 декабря.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код