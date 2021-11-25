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В конце ноября состоится благотворительная акция #ЩедрыйВторник

Новости


30 ноября 2021 года во всех регионах России будет проводиться благотворительная акция #ЩедрыйВторник, которая приурочена к Международному дню благотворительности.

Идея Международного дня благотворительности ЩедрыйВторник появилась в 2012 году. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом.

В рамках Акции проводятся мероприятия, направленные на оказание любых видов помощи социальным группам или отдельным гражданам. Форматы и содержание мероприятий могут быть самыми разными: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, пожертвованием, лекцией или просто постом в социальных сетях на тему благотворительности с хэштегом #ЩедрыйВторник.

К участию приглашаются инициативные граждане, учреждения и организации любого статуса и организационно-правовой формы.

Зарегистрировать участие, создать свое мероприятие и добавить событие на интерактивную карту проекта можно с помощью ссылки «Хочу участвовать» на главной странице сайта. Там же можно почерпнуть идеи, ознакомившись с «Путеводителем по инициативам».

В рамках Акции проводятся:

с 16 ноября – конкурс «Щедрая история», участники которого могут выиграть денежный грант в пользу любимого благотворительного фонда, опубликовав свою историю о добром поступке.
с 23 ноября– флэшмоб «Неделя признаний», в котором в течение недели все желающие рассказывают, каким организациям они помогают или как участвуют в благотворительности.
- Все подробности: https://kamgov.ru/protocol/news/blagotvoritelnaa-akcia-sedryjvtornik-sostoitsa-v-konce-noabra-45861