А Саратове прошла осенняя сессия "Большого чтения"

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Мероприятия проекта стартовали 22 ноября с возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Представители российскох библиотек посетили музей Боевой и Трудовой славы, приняли участие в круглом столе «Достоевский в Иностранке».23 ноября Областной библиотеке генеральный в директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павел Кузьмин выступил с лекцией «Мировая билингвальная библиотека современной литературы». Советник генерального директора, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Юдин представил издание «Записки из подполья» Фёдора Достоевского издательства «Центр книги Рудомино».В отделе культурных проектов и коммуникаций Областной библиотеки развернуты книжно-иллюстративные выставки: «Достоевский. Откровение о человеке»: к 200-летию со дня рождения; «Библиотека сквозь века»: к 190-летию со дня основания Областной универсальной научной библиотеки; «Сохраняя прошлое – создаем будущее». Экскурсию по выставкам провела директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Канушина.Праздничные мероприятия продолжились в Саратовском областном Доме работников искусств, где в 14.30 состоялось торжественное открытие осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Ф.М. Достоевский. Тайны гения» (к 200-летию со дня рождения). Ведущий – режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Александр Владимирович Авдонин.Мероприятия проекта адресованы учащейся молодежи, специалистам и руководителям библиотек, музеев, учреждений культуры, науки и образования Саратова и Саратовской области.