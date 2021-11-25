В Саратовской области отремонтирован участок дороги, важной для доставки «тяжелых» пациентов

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В этом году было отремонтировано два участка дороги «Пугачев - Перелюб». Один находится в Пугачевском районе, другой – в Перелюбском. В общей сложности в 2021 г. в нормативное состояние привели почти 15 км этой трассы. Ранее было отремонтировано ещё 20 км.Специалисты областного Минтранса, Дирекции транспорта и дорожного хозяйства выехали на объект и встретились с представителями местного общественного совета. Жители рассказали, что дорога для них очень важна, поскольку им приходится ездить в МРЭО ГИБДД, Налоговую, военкомат, которые находятся в Пугачеве. Кроме того, ряд медицинских специалистов находится в Пугачеве.«У нас нет окулистов, кардиолога. Хирургические операции практически не проводятся. Если у пациента обнаруживается что-то более серьезное, его отправляют в Пугачев. В Пугачеве у нас находится перинатальный центр. УЗИ, МРТ – все в Пугачеве. Поэтому нам важно ехать по хорошей дороге» - рассказал местный житель, представитель общественного совета Перелюбского МР Андрей Савенков.Дорога «Пугачев - Перелюб» включена в предварительный список по ремонту дорог на 2022 г. Планируется привести в нормативное состояние 17 км дороги.