Саратовские пенсионеры выбирают активное долголетие

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Для пенсионеров проводятся индивидуальные и групповые тренировки, в том числе и на свежем воздухе, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Большое внимание специалисты уделяют физическому состоянию пожилых спортсменов. Все упражнения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждого клиента. Обучение проводит опытный тренер с многолетним стажем Вера Скрипинская.По ее мнению, очень важно сохранять активность в пожилом возрасте, так как подвижность тела влияет на функции всего организма.«На занятиях мы осваиваем техники адаптивной физкультуры, скандинавской ходьбы, делаем дыхательные упражнения для профилактики сезонных заболеваний. Очень важно поддерживать свой организм, быть всегда в тонусе и мыслить позитивно», - считает тренер.Оборудование для тренировок и спортивный инвентарь можно взять напрокат в пункте «Активное долголетие» при центре соцобслуживания. Сегодня такие социальные технологии в рамках нацпроекта «Демография» доступны в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения региона.Как отмечает участница спортивных занятий пенсионерка Нина Степанюк, тренировки помогают ей оставаться в хорошей форме и положительно влияют на здоровье.«В нашем возрасте важно поддержать свое здоровье и физическую форму, чтобы оставаться бодрыми и активными. Я занимаюсь в центре соцобслуживания адаптивной физкультурой, скандинавской ходьбой, делаю дыхательные упражнения для профилактики сезонных заболеваний. Но, самая главная защита для нас, людей старшего возраста, конечно, своевременная вакцинация. Это забота не только о себе, но и о своих близких, тех, кто находится рядом. Я прошла вакцинацию заранее и теперь могу быть спокойна», - говорит Нина Николаевна.Напомним, что стать участником оздоровительных занятий в рамках нацпроекта «Демография» может любой житель области старше пенсионного возраста. Подробности можно уточнить в комплексном центре соцобслуживания по месту жительства.