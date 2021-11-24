Глобальное исследование по вопросам дизайна интерьеров провел Planner 5D

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Пандемия оказала влияние и на представления людей об идеальном доме. Вынужденный переход на удаленный формат работы заставил жителей в разных странах мира превращать свои жилища в многофункциональные пространства, где можно было бы каждому члену семьи работать, учиться, заниматься спортом и отдыхать.Опрос показал, что в России, Украине и Беларуси чаще всего отсутствует офис, но практически всегда есть детская комната. Поэтому рабочей зоной для тех, кто работает на удаленке, становятся спальная или гостиная. Важно, что удаленная работа способствовала росту удовлетворенности жизнью, но снизила производительность. Причина снижения продуктивности работы в России, Украине и Беларуси – ограниченная площадь жилья и недостаточная звукоизоляция. В этом отношении США выигрывает.Участники опроса определили свои предпочтения в стилях дизайна: во всем мире популярны минимализм и «модерн», востребован «рустик». А вот жители России, Беларуси и Украины больше используют скандинавский стиль. Из русскоязычных респондентов более 80% являются владельцами собственной жилплощади, из них 75% – горожане. В США таких меньше – около 63%, в Бразилии – 72%.На вопрос об электронных девайсах для дома опрошенные ответили, что уже установили или планируют приобрести в скором времени умные системы освещения, очистители воздуха и портативные голосовые помощники. На ремонт квартир в 2021 году пользователи сервиса Planner 5D готовы выделить менее 300 тысяч рублей.