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Ассоциация союзов писателей и издателей проводит литературные конкурсы

Новости
Ассоциация союзов писателей и издателей проводит литературные конкурсы

Ассоциация союзов писателей и издателей совместно с Международным детским центром «Артек» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляет конкурс юношеского литературного творчества «Мир литературы. Юность».

К участию приглашаются авторы от 11 до 16 лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: «проза», «поэзия», «критика», «публицистика». Призом для 100 победителей станет поездка на литературную смену в «Артек» в феврале-марте 2022 года, а также публикация их произведений в литературных журналах. Заявки принимаются до 15 декабря 2021 года.

Молодые писатели от 18 до 35 лет приглашаются к участию в конкурсе «Мир литературы. Новое поколение» в номинациях «проза», «поэзия», «критика», «драматургия», «детская литература». 170 лучших участников получат возможность попасть на Всероссийскую мастерскую для молодых авторов в апреле 2022 года в Москве. Заявки на конкурс принимаются до 15 января 2022 года.