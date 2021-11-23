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Саратовские студенты стали Мисс и Мистером Студенчество ПФО в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России-2021»

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Вчера, 22 ноября, в режиме онлайн-трансляции прошел гала-концерт финала XV Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2021», на котором назвали имена победителей.

Были разыграны не только титулы «Мисс Студенчество России-2021» и «Мистер Студенчество России-2021», но и определены победители по федеральным округам. Также финалисты боролись за победу в 5 номинациях: «Мисс и Мистер Интеллект», «Мисс и Мистер Творчество», «Мисс Грация», «Мистер Спорт», «Мисс и Мистер зрительских симпатий». В последней номинации победителей определили зрители в ходе интернет-голосования. В финале встретились 70 студентов из 40 субъектов Российской Федерации.

В этом году представительница Саратовской области студентка СГЮА Эльмира Селькаева выиграла на конкурсе титулы «Мисс Студенчество Приволжского федерального округа» и «Мисс Интеллект», а студент ПИУ РАНХиГС Артем Косяк – титулы «Мистер Студенчество Приволжского федерального округа» и «Мистер Творчество».

В качестве награждающих на XV Всероссийском конкурсе выступили саратовцы, ставшие победителями конкурса прошлых лет: Маргарита Паркина (2013), Дмитрий Прядун (2015), Василий Пасечник (2017), Иван Теплов (2019), Андрей Леваков (2020).

Сам конкурс, стартовавший 16 ноября, состоял из регионального отбора, подготовки видеовизитки и костюмов для конкурса «Фотообраз». А в очном этапе участники представили себя в «Презентационном», «Интеллектуальном», «Творческом», «Спортивном» конкурсах и «Дефиле». Конкурсанты не только показали выбранную профессию, но и продемонстрировали творческие навыки, эрудицию и остроумие. За это жюри начисляли дополнительные баллы.

Оценивали конкурсантов профессионалы в творческой сфере, общественные деятели, спортсмены, победители международных и российский фестивалей и конкурсов. Одним из организаторов и экспертов конкурса «Мисс и Мистер Студенчество» в 2021 году от Саратовской области стал Дмитрий Большаков – руководитель дирекции Губернских праздников, выступающий на протяжении многих лет главным организатором фестиваля «Студенческая весна» в Саратове.

«Мисс и Мистер Студенчество России» - ежегодный конкурс, поддерживающий активную молодежь и позволяющий раскрыть творческий потенциал.